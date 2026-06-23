Пожар в учебном центре в Индии, есть погибшие

В здании учебного центра, расположенном в городе Лакхнау (центральный штат Индии Уттар-Прадеш), произошел крупный пожар, жертвами которого стали по меньшей мере 14 человек. Об этом сообщил заместитель главного министра штата Браджеш Патхак, сообщает агентство ANI, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я видел 14 тел погибших в результате пожара", - сказал он.

В момент возгорания в здании были учащиеся в возрасте 16-17 лет. Несколько человек получили ранения.

Пожарные и спасатели работают на месте происшествия. Из здания эвакуированы десятки человек. Причины пожара выясняются.