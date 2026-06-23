Иран создаст специальную линию связи по Ормузскому проливу

Иран создаст линию связи для организации безопасного прохода судов через Ормузский пролив, заявил председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

Он пояснил, что этот механизм позволит избежать "конфликтов и инцидентов" в водах морского пути.

О том, что Тегеран и Вашингтон на переговорах в Швейцарии условились организовать чрезвычайный механизм для прохода судов через Ормузский пролив, ранее сообщил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи. Глава ведомства Аббас Арагчи в свою очередь рассказал, что Тегеран согласовал решение ряда вопросов, включая экспорт нефти и размораживание активов Ирана.

Ранее мы писали, что в МИД Ирана рассказали, как будут реализованы соглашения с США.