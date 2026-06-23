https://news.day.az/sport/1843378.html ЧМ-2026: Дубль Холанда помог Норвегии обыграть Сенегал - ВИДЕО В ночь с 22 на 23 июня на стадионе "Метлайф" в американском Ист-Ратерфорде завершился матч между национальными командами Норвегии и Сенегала. Победу в этой встрече одержала норвежская сборная со счётом 3:2.
ЧМ-2026: Дубль Холанда помог Норвегии обыграть Сенегал - ВИДЕО
В ночь с 22 на 23 июня на стадионе "Метлайф" в американском Ист-Ратерфорде завершился матч между национальными командами Норвегии и Сенегала. Победу в этой встрече одержала норвежская сборная со счётом 3:2.
Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, в составе победителей забитыми голами отметились защитник Маркус Педерсен, вышедший на поле после замены на 13-й минуте и открывший счёт на 43-й минуте, а также звёздный форвард Эрлинг Холанд, оформивший дубль в этой встрече.
В составе Сенегала на счету 28-летнего нападающего Исмаилы Сарра дубль.
Следующий матч сборная Норвегии проведёт с Францией 26 июня. Сенегал же встретится с Ираком также 26 июня.
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