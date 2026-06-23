https://news.day.az/world/1843379.html Стало известно, где пройдут переговоры Израиля и Ливана При посредничестве США новый раунд переговоров между Израилем и Ливаном состоится во вторник в Вашингтоне Как передает Day.Az, новый этап переговоров между делегациями Израиля и Ливана при посредничестве США пройдёт 23-25 июня в Вашингтоне.
Стало известно, где пройдут переговоры Израиля и Ливана
При посредничестве США новый раунд переговоров между Израилем и Ливаном состоится во вторник в Вашингтоне
Как передает Day.Az, новый этап переговоров между делегациями Израиля и Ливана при посредничестве США пройдёт 23-25 июня в Вашингтоне.
Ранее Государственный департамент США объявил, что встречи представителей двух стран запланированы именно на эти даты.
При этом пока неизвестно, примет ли участие в переговорах госсекретарь Марко Рубио, поскольку на тот же период у него запланированы визиты в ОАЭ, Кувейт и Бахрейн.
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