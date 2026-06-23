https://news.day.az/society/1843241.html В некоторых частях двух районов не будет газа Сегодня в ряде населенных пунктов Геранбойского и Самухского районов будет временно приостановлено газоснабжение. Об этом Day.Az сообщили в Гянджинском региональном управлении газового хозяйства Производственного объединения "Азеригаз".
В некоторых частях двух районов не будет газа
Сегодня в ряде населенных пунктов Геранбойского и Самухского районов будет временно приостановлено газоснабжение.
Об этом Day.Az сообщили в Гянджинском региональном управлении газового хозяйства Производственного объединения "Азеригаз".
Отмечается, что в связи с подготовкой к осенне-зимнему сезону с 10:00 23 июня и до завершения работ будут введены временные ограничения на подачу газа в село Газырахмедли Геранбойского района и поселок Гарайери Самухского района.
После завершения ремонтно-восстановительных работ газоснабжение будет восстановлено поэтапно.
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