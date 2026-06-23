Тегеран готов к новым газовым договоренностям с Баку

Иран готов к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере свопа газа.

Как передает Day.Az, об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend заместитель министра нефти Ирана и исполнительный директор Национальной газовой компании Саид Тавакколи.

По его словам, если Азербайджан достигнет договоренностей с другими соседними странами об обмене газом через территорию Ирана, иранская сторона готова сотрудничать в этом направлении.

"Газовая инфраструктура Ирана позволяет осуществлять сотрудничество в сфере свопа и обмена газом. По этому вопросу ведутся обсуждения, и есть надежда, что они завершатся практическими шагами", - отметил он.

Тавакколи добавил, что между Национальной газовой компанией Ирана и азербайджанской компанией SOCAR действует долгосрочный контракт, срок которого был продлен. В рамках данного соглашения осуществляется весьма эффективное сотрудничество.

Заместитель министра сообщил, что краткосрочный контракт по свопу туркменского газа в Азербайджан также был успешно реализован. В настоящее время работы в рамках этого контракта приостановлены.

Тавакколи отметил, что согласно программе экономического развития Ирана до 2029 года страна уделяет особое внимание сотрудничеству с государствами - членами СНГ и соседними государствами в сфере торговли газом, своповых операций и транзита. В этой связи иранская сторона готова обеспечить транспортировку газа Туркменистана или любой другой соседней страны через территорию Ирана в третьи государства.

По его словам, газовый контракт между Ираном и Турцией считается одним из долгосрочных стратегических соглашений страны. Между сторонами проведены предварительные и уточняющие переговоры, по итогам которых достигнуты позитивные договоренности. Выражается надежда, что переговоры по газовому контракту между Ираном и Турцией в ближайшее время завершатся успешно.

"Согласно программе экономического развития Ирана до 2029 года, экспорт газа определен как одна из основных стратегических целей страны. Однако первостепенным приоритетом является обеспечение внутренних потребностей страны в газе. На следующем этапе экспорт газа рассматривается как одно из важных направлений. В настоящее время не поступало каких-либо указаний и не велось переговоров относительно экспорта иранского газа в европейские страны через Турцию.

Что касается экспорта газа в целом, то статистические данные по его объемам пока не уточнены. С учетом состояния газовой сети страны будет проведено дополнительное уточнение, после чего окончательное решение будет принято с разрешения соответствующих высокопоставленных государственных органов", - сказал он.

Исполнительный директор Национальной газовой компании Ирана также сообщил, что в рамках меморандума о взаимопонимании между Ираном и Россией по вопросу поставок российского газа в Иран предусмотрена двухэтапная программа. В рамках данного меморандума между двумя странами состоялись интенсивные и практические переговоры. Осталось урегулировать лишь два вопроса - цену газа и механизм оплаты. Работа по этим двум направлениям пока не завершена. Обе стороны положительно оценивают перспективу поставок российского газа в Иран, и переговоры по данному вопросу продолжаются.

Тавакколи добавил, что в результате воздушных ударов США и Израиля по Ирану газовая инфраструктура страны подверглась атакам. Министерство нефти Ирана и Национальная газовая компания предприняли целенаправленные меры в сложившейся ситуации. Благодаря принятым мерам кризисной ситуации в сфере газоснабжения страны не возникло. Вместе с тем частично в газодобыче были введены ограничения. С первого дня были подготовлены краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные программы по их сокращению и устранению. На всех газоперерабатывающих заводах страны были приняты меры по усилению безопасности.

"Удар по газоперерабатывающим заводам 18 марта 2026 года в период войны стал крайне прискорбным событием. В настоящее время ведутся работы по устранению последствий разрушений на пострадавших предприятиях. На некоторых из четырех заводов газовой компании "Южный Парс", подвергшихся ударам, повреждения оказались особенно серьезными, и процесс восстановления уже начат. Безусловно, удары по газоперерабатывающим заводам в ходе авиаатак привели к сокращению объемов добычи газа в стране. В связи с этим ведутся работы по производству необходимого оборудования и обеспечению поставок. Наряду с оценкой причиненного ущерба, продолжаются технические работы, а также предусмотрено проведение капитального ремонта этих предприятий.

В соответствии с программой Национальная газовая компания намерена в рамках имеющихся возможностей максимально увеличить объемы добычи газа и принять необходимые меры для обеспечения страны газом в холодные месяцы. Особое внимание уделяется ускорению восстановительных работ и проведению технических мероприятий на пострадавших газоперерабатывающих заводах. В газовой инфраструктуре приняты все меры в области гражданской обороны", - отметил он.

Заместитель министра подчеркнул, что газовая инфраструктура Ирана предназначена для обслуживания населения. Она обеспечивает предоставление жизненно важных услуг гражданам. Добываемый в стране газ используется для снабжения топливом тепловых электростанций, а вырабатываемая электроэнергия, в свою очередь, служит нуждам населения.

"Ни при каких обстоятельствах невозможно оправдать удары по инфраструктуре, предназначенной для обслуживания граждан. Атаки на объекты, обеспечивающие население услугами, свидетельствуют о наличии у противоположной стороны иных целей. Несмотря на это, Иран готов к любому развитию событий и располагает всеми необходимыми планами действий", - заявил Тавакколи.