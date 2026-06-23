ЧМ-2026: Сборная Алжира обыграла Иорданию

Сегодня, 23 июня, прошёл матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира - 2026 между сборными Иордании и Алжира. Игру принимал стадион "Левайс" (Санта-Клара, Калифорния, США).

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 7:00 по Баку. Победу в матче одержала сборная Алжира - 2:1.

На 36-й минуте усилиями Низара Аль-Рашдана счёт был открыт. Полузащитник забил второй гол сборной Иордании на ЧМ-2026. В середине второго тайма Надир Бенбуали с передачи Рияда Мареза сравнял счёт, а на 82-й минуте Амин Гуири вывел алжирцев вперёд. Больше зрители голов не увидели, Алжир одержал победу со счётом 2:1.

Чемпионат мира - 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля.