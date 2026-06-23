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Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Физулинский район - ФОТО

23 июня находящийся с государственным визитом в Азербайджане Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Физулинский район. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Физулинском международном аэропорту в честь Президента Туркменистана был выстроен почетный караул. Сердара Бердымухамедова встретил Президент Ильхам Алиев.