Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Физулинский район

23 июня находящийся с государственным визитом в Азербайджане Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Физулинский район.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Физулинском международном аэропорту в честь Президента Туркменистана был выстроен почетный караул.

Сердара Бердымухамедова встретил Президент Ильхам Алиев.