https://news.day.az/officialchronicle/1843412.html Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Физулинский район - ФОТО 23 июня находящийся с государственным визитом в Азербайджане Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Физулинский район. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Физулинском международном аэропорту в честь Президента Туркменистана был выстроен почетный караул. Сердара Бердымухамедова встретил Президент Ильхам Алиев.
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Физулинский район - ФОТО
23 июня находящийся с государственным визитом в Азербайджане Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Физулинский район.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Физулинском международном аэропорту в честь Президента Туркменистана был выстроен почетный караул.
Сердара Бердымухамедова встретил Президент Ильхам Алиев.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре