Министр обороны Германии обвинил Трампа в закрытии Ормузского пролива

Министр обороны Германии Борис Писториус обвинил президента США Дональда Трампа в закрытии Ормузского пролива. Он призвал к возобновлению работы водного пути, передает Day.Az со ссылкой на Коммерсантъ.

"Пробку, забивающую горлышко Ормузского пролива, вставил Дональд Трамп, а мы заинтересованы в том, чтобы ее вытащить", - заявил господин Писториус в интервью телеканалу ARD.

По его словам, открытие Ормузского пролива и обеспечение безопасного прохода через него, отвечает интересам Европы, ее энергоснабжения и восстановления экономики континента. Министр добавил, что для достижения любого соглашения о возобновлении работы пролива потребуется поддержка Ирана и Омана.