Президент Ильхам Алиев и Президент Сердар Бердымухамедов сфотографировались на фоне села Дашалты Шушинского района

23 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов сфотографировались на фоне села Дашалты Шушинского района.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ

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