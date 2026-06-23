https://news.day.az/officialchronicle/1843427.html Президент Ильхам Алиев и Президент Сердар Бердымухамедов сфотографировались на фоне села Дашалты Шушинского района - ФОТО 23 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов сфотографировались на фоне села Дашалты Шушинского района.
Президент Ильхам Алиев и Президент Сердар Бердымухамедов сфотографировались на фоне села Дашалты Шушинского района - ФОТО
23 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов сфотографировались на фоне села Дашалты Шушинского района.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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