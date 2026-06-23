https://news.day.az/officialchronicle/1843417.html Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Великому герцогу Люксембурга Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Великому герцогу Люксембурга Гийому. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится: "Ваше высочество...
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Великому герцогу Люксембурга
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Великому герцогу Люксембурга Гийому.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:
"Ваше высочество,
Выражаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Национального праздника Великого герцогства Люксембург".
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