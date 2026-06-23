Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Великому герцогу Люксембурга

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Великому герцогу Люксембурга Гийому.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Ваше высочество,

Выражаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Национального праздника Великого герцогства Люксембург".