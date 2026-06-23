Автоконцерны США начнут производить военную продукцию

Президент Дональд Трамп сообщил, что автоконцерны США начнут выпускать оружие, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам главы государства, для этого они перепрофилируют свои заводы. Это произойдет в рамках экономической кампании властей страны по производству оружия. Автопроизводители со свободными мощностями уже заключают соглашения о выпуске ракет.

"Мы собираемся выпускать вооружения, в том числе Patriot, Tomahawk, а также многое другое", - заявил Трамп.

Он добавил, что оборонные компании сотрудничают с General Motors и Ford.

Накануне СМИ писали, что Трамп на этой неделе встретится с представителями американских оборонных компаний, чтобы обсудить пути наращивания производства вооружений, в том числе ракет.

Источники рассказали, что американский лидер может призвать участников встречи предпринять дополнительные меры, чтобы быстрее пополнить ракетный арсенал США, который "истощился из-за войны с Ираном".