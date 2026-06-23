Для фанатов UFC в Баку пройдет открытая тренировка

В Баку в преддверии турнира UFC Fight Night: Fiziev vs. Torres пройдет открытая тренировка для болельщиков.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, мероприятие состоится 24 июня в Приморском национальном парке рядом с фонтаном "Семь красавиц". Начало - в 17:00, завершение запланировано на 19:30.

В открытой тренировке примут участие хедлайнеры турнира Рафаэль Физиев и Мануэль Торрес, участник второго по значимости боя Шарабутдин Магомедов, а также местные бойцы Назим Садыхов и Фарман Гасанов.

Сообщается, что каждый из спортсменов проведет 10-минутную показательную тренировку, после чего ответит на вопросы болельщиков.

На территории мероприятия будет работать и специальная фан-зона. Посетители смогут принять участие в интерактивных UFC-активностях, сделать фотографии в тематических зонах, а также ознакомиться с официальной продукцией UFC и приобрести ее.

Отметим, что турнир UFC Fight Night: Fiziev vs. Torres пройдет 27 июня в Национальной гимнастической арене. Вход на открытую тренировку будет свободным.