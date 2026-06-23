В Азербайджане ужесточат наказание за азартные игры в интернете

В Азербайджане планируется ужесточить санкции за организацию и проведение азартных игр.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, это отражено в законопроекте о внесении изменений в Уголовный кодекс, который обсуждался на сегодняшнем совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, а также по труду и социальной политике, прошедшем в формате видеоконференции.

Согласно действующему законодательству, организация или проведение азартных игр, а также предоставление или содержание помещений для их проведения наказываются штрафом в размере от 5 тыс. до 10 тыс. манатов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Предлагаемые изменения предусматривают, что те же деяния, совершенные в виртуальной форме, в том числе с использованием сети Интернет, мобильной связи, социальных платформ, электронных средств связи, интернет- и мобильных телекоммуникационных приложений либо иных технологических платформ, будут наказываться штрафом в размере до двукратной суммы дохода, полученного в результате преступления, а также ограничением свободы на срок от двух до четырех лет либо лишением свободы на тот же срок.

В настоящее время за аналогичные деяния, совершенные с использованием интернет-ресурсов или информационно-телекоммуникационных сетей, предусмотрен штраф в размере от 10 тыс. до 15 тыс. манатов, либо ограничение свободы на срок от двух до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Кроме того, законопроект предусматривает, что те же деяния, если они совершены повторно, с допущением участия несовершеннолетних в азартных играх, группой лиц по предварительному сговору либо с извлечением значительного дохода, будут наказываться штрафом в размере до двукратной суммы преступного дохода, ограничением свободы на срок от двух до четырех лет либо лишением свободы на тот же срок.

Согласно действующему законодательству, за такие преступления предусмотрен штраф от 10 тыс. до 15 тыс. манатов, либо ограничение свободы на срок от двух до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Также предлагается установить, что все вышеуказанные деяния, совершенные организованной группой либо преступным сообществом (преступной организацией), а также сопряженные с получением крупного дохода, будут наказываться ограничением свободы на срок от трех до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок. В настоящее время за такие преступления предусмотрено ограничение свободы либо лишение свободы на срок от трех до четырех лет.

Помимо этого, если указанные деяния совершены с извлечением особо крупного дохода, наказание составит от пяти до восьми лет лишения свободы. Сейчас за такое преступление предусмотрено ограничение свободы на срок от четырех до пяти лет либо лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.

Для справки: под "значительным размером" понимается сумма свыше 50 тыс. манатов, но не более 200 тыс. манатов; под "крупным размером" - свыше 200 тыс., но не более 500 тыс. манатов; под "особо крупным размером" - сумма свыше 500 тыс. манатов.

Отмечается, что данные нормы не распространяются на лотереи, проводимые в соответствии с Законом "О лотереях", спортивные тотализаторы, организуемые согласно Закону "О физической культуре и спорте", а также казино, создаваемые и функционирующие в порядке, установленном Законом "О создании искусственных земельных участков в принадлежащем Азербайджанской Республике секторе Каспийского моря (озера)".

Изменения в Кодекс об административных проступках

Согласно действующему законодательству, участие в азартных играх влечет штраф в размере 3 тыс. манатов с конфискацией игрового инвентаря, денежных средств или иного имущества, поставленного на кон, а также выигрыша, премии или иного дохода.

Законопроектом предлагается установить, что повторное совершение данного правонарушения в течение одного года после вступления в силу решения о назначении административного взыскания будет наказываться штрафом в размере 5 тыс. манатов с конфискацией игрового инвентаря, денежных средств или иного имущества, поставленного на кон, а также выигрыша, премии или иного дохода. Кроме того, с учетом обстоятельств дела и личности правонарушителя может применяться административный арест сроком до 15 суток.