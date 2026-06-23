В Баку начали проверку после кадров с ребенком на мотоцикле

Кадры, на которых несовершеннолетний ребенок передвигается на мотоцикле в Баку, вызвали широкий общественный резонанс.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, соответствующее видео распространилось в социальных сетях.

Инцидент произошел на территории Сураханского района - на Аэропортовском шоссе. На кадрах видно, что несовершеннолетняя девочка, находившаяся на мотоцикле в качестве пассажира, ехала без каких-либо средств защиты, что вызвало обеспокоенность пользователей.

Мотоцикл двигался со скоростью около 80 км/ч. Перевозка ребенка в таких условиях является не только серьезным нарушением правил, но и создает опасность для других участников дорожного движения.

Отметим, что в последнее время в стране значительно увеличилось число дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклов. Несоблюдение водителями и пассажирами требований безопасности нередко приводит к тяжелым последствиям.

В ответ на запрос Qafqazinfo в Управлении дорожной полиции города Баку сообщили, что по данному видеоматериалу проводится проверка:

"Согласно требованиям действующего законодательства, перевозка детей младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла запрещена и влечет административную ответственность. Несмотря на многочисленные предупреждения и принимаемые меры воздействия, некоторые водители мотоциклов продолжают игнорировать правила перевозки пассажиров, что нередко приводит к неприятным последствиям. В связи с этим водителям следует быть внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения", - отметили в ведомстве.