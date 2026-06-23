Последние кадры четырех молодых людей, утонувших в море в Мардакяне

Как сообщалось ранее, накануне на пляже в поселке Мардакян Хазарского района четыре человека утонули в море.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, в результате проведенных поисково-спасательных мероприятий из воды были извлечены тела Намига Азимова (1991 г.р.), Эльнура Абдулова (2005 г.р.) и Эльмара Абдулова (2007 г.р.), после чего они были переданы соответствующим службам.

Поиски Пярвиза Маджидова (2003 г.р.) продолжаются.

По имеющейся информации, погибшие Эльнур и Эльмар Абдуловы были братьями.

Также были распространены фотографии и видеозапись молодых людей, погибших в результате трагедии. На кадрах запечатлено, как они вместе проводят время на берегу моря. Сообщается, что видео было снято незадолго до того, как молодые люди вошли в воду.

Представляем фото и видео погибших: