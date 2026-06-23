В Мингячевире задержали водителя под воздействием наркотических веществ

Сотрудники Батальона дорожно-патрульной службы по экологическому контролю выявили еще одного водителя, управлявшего автомобилем под воздействием наркотических веществ.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Так, житель города Мингячевир Ильяс Гусейнов был остановлен сотрудниками дорожной полиции за неправильное использование световых приборов при управлении автомобилем марки Ford.

Во время проверки документов поведение водителя вызвало подозрения, в связи с чем он был направлен на медицинское освидетельствование. В ходе обследования было установлено, что И.Гусейнов употреблял наркотические вещества.

Решением суда Ильяс Гусейнов был подвергнут административному аресту сроком на 15 суток.

Главное управление государственной дорожной полиции в очередной раз призывает лиц, которые садятся за руль под воздействием наркотиков и тем самым подвергают опасности жизни людей, прекратить противоправные действия, отмечая, что и впредь к подобным нарушениям будут применяться самые строгие меры.