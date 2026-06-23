Раскрыт способ найти древнюю инопланетную цивилизацию

В Великобритании астроном Брайан Лаки из Оксфордского университета раскрыл способы найти древнюю инопланетную цивилизацию. Об этом пишет Gizmodo, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ученый отметил, что даже если человечество не первая развитая цивилизация в галактике, ее предшественники могли давно исчезнуть по тем или иным причинам. Лаки считает, что самый надежный способ найти такие древние цивилизации - это поиск руин их крупнейших сооружений на планетах и в космосе.

Одним из таких сооружений Лаки считает так называемую сферу Дайсона - гипотетическую структуру, состоящую из множества объектов, которые окружают звезду для получения энергии. Ученый заявил, что за таким колоссальным сооружением нужно будет постоянно следить, корректировать его орбиту и так далее. Если цивилизация прекратит существование, оставленные без присмотра спутники вокруг звезды начнут сходить с орбит, сталкиваться и в итоге образуют огромное облако мелких обломков или технозерен.

"Если Солнечная система пройдет через это пространство, планеты подвергнутся воздействию этих технозерен, а некоторые из них могут мягко упасть в реголит, например, на Луне", - уверен Лаки. Астроном добавил, что строения древних космических цивилизаций теоретически могут находиться даже в пределах Солнечной системы.