В UFC запустили рейтинги бойцов на основе ИИ

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) представил новую систему рейтингов, впервые сформированную с использованием искусственного интеллекта.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, обновленные списки лучших бойцов во всех весовых категориях уже опубликованы на официальном сайте организации.

Новый рейтинг получил название Meta UFC Rankings. Его особенностью является то, что позиции спортсменов теперь определяются не голосованием экспертов, а специальной системой на базе машинного обучения и статистического моделирования.

Согласно заявлению UFC, рейтинги будут автоматически пересчитываться и обновляться каждый понедельник после официальных турниров промоушена.

При формировании списка учитывается целый ряд факторов, включая вероятность исхода поединков, способ победы, уровень соперников, динамику выступлений бойца, а также его результаты в разных весовых категориях.

В UFC подчеркнули, что система по-разному оценивает победы и поражения. Например, успех в бою с высокорейтинговым соперником имеет значительно больший вес, чем победа над оппонентом из нижней части рейтинга. Кроме того, учитывается и актуальность результатов - недавние поединки влияют на позиции сильнее, а за длительное отсутствие боев предусмотрены штрафные коэффициенты.

В промоушене считают, что новая модель позволит максимально объективно оценивать достижения спортсменов, опираясь исключительно на их результаты в октагоне.

Появление рейтингов, сформированных искусственным интеллектом, стало очередным шагом UFC в направлении внедрения современных технологий в управление и аналитику крупнейшей ММА-организации мира.