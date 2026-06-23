В Азербайджане за это будут штрафовать на 400 манатов

В Азербайджане планируется ввести новые штрафы, связанные с государственной регистрацией прав на недвижимое имущество.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это предусмотрено законопроектом о внесении изменений в Кодекс об административных проступках, который был рассмотрен на сегодняшнем совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, а также по труду и социальной политике, прошедшем в формате видеоконференции.

Согласно проекту, должностные лица будут получать предупреждение или штраф в размере от 250 до 400 манатов за несвоевременное предоставление ответов на запросы, направленные государственным органам и учреждениям в связи с размещением в информационной системе уполномоченного органа документов и сведений, являющихся основанием для государственной регистрации прав на недвижимость.