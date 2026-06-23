https://news.day.az/world/1843398.html Трамп считает «просто безумными» траты США на НАТО Президент Дональд Трамп назвал "просто безумными" суммы, которые США тратят на НАТО, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. По словам политика, в год страна выделяла на это $600 млрд.
Трамп считает «просто безумными» траты США на НАТО
Президент Дональд Трамп назвал "просто безумными" суммы, которые США тратят на НАТО, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По словам политика, в год страна выделяла на это $600 млрд. При этом члены альянса не поддержали США в войне с Ираном, хотя Вашингтон "тратит сотни миллионов долларов для того, чтобы защитить их, главным образом от России".
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