Трамп считает «просто безумными» траты США на НАТО

Президент Дональд Трамп назвал "просто безумными" суммы, которые США тратят на НАТО, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам политика, в год страна выделяла на это $600 млрд. При этом члены альянса не поддержали США в войне с Ираном, хотя Вашингтон "тратит сотни миллионов долларов для того, чтобы защитить их, главным образом от России".