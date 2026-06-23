В Саатлы обсуждают новую госпрограмму развития сельского хозяйства Азербайджана

В Саатлинском районе проходит региональное совещание, посвященное "Государственной программе по развитию сфер производства и переработки сельскохозяйственной, рыбной и аквакультурной продукции в Азербайджанской Республике на 2026-2030 годы".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в совещании принимают участие представители профильных государственных структур по Миль-Муганскому экономическому району, руководители предприятий, действующих в сфере сельского хозяйства, и фермеры.

На мероприятии будут обсуждены приоритетные направления, предусмотренные в Государственной программе, развитие секторов сельского хозяйства и рыболовства, расширение современных возможностей производства и переработки, а также вопросы устойчивого развития аграрной сферы в регионах.

Новость обновляется