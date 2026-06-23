https://news.day.az/society/1843458.html В Баку BYD столкнулся с пассажирским автобусом - ВИДЕО В поселке Локбатан Гарадагского района Баку произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, кадры с места аварии распространились в социальных сетях. По имеющейся информации, легковой автомобиль марки BYD, используемый в качестве такси, столкнулся с пассажирским автобусом.
В Баку BYD столкнулся с пассажирским автобусом - ВИДЕО
В поселке Локбатан Гарадагского района Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, кадры с места аварии распространились в социальных сетях.
По имеющейся информации, легковой автомобиль марки BYD, используемый в качестве такси, столкнулся с пассажирским автобусом.
Сообщается, что в результате ДТП водитель автомобиля BYD получил травмы.
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