https://news.day.az/society/1843458.html

В Баку BYD столкнулся с пассажирским автобусом - ВИДЕО

В поселке Локбатан Гарадагского района Баку произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, кадры с места аварии распространились в социальных сетях. По имеющейся информации, легковой автомобиль марки BYD, используемый в качестве такси, столкнулся с пассажирским автобусом.