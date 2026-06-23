В Баку BYD столкнулся с пассажирским автобусом

В поселке Локбатан Гарадагского района Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, кадры с места аварии распространились в социальных сетях.

По имеющейся информации, легковой автомобиль марки BYD, используемый в качестве такси, столкнулся с пассажирским автобусом.

Сообщается, что в результате ДТП водитель автомобиля BYD получил травмы.