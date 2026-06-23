https://news.day.az/world/1843472.html Мощный камнепад накрыл дорогу в Дагестане - ВИДЕО Мощный камнепад накрыл дорогу в Дагестане. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Скала обрушилась в Унцукульском районе, на 43-м километре дороги "Буйнакск - Гимры - Чирката". За несколько минут до мощной лавины на дорожное полотно скатилось несколько крупных камней - автомобилисты пытались убрать их самостоятельно.
Мощный камнепад накрыл дорогу в Дагестане - ВИДЕО
Мощный камнепад накрыл дорогу в Дагестане.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Скала обрушилась в Унцукульском районе, на 43-м километре дороги "Буйнакск - Гимры - Чирката". За несколько минут до мощной лавины на дорожное полотно скатилось несколько крупных камней - автомобилисты пытались убрать их самостоятельно. После этого камнепад повторился вновь. Обошлось без пострадавших.
Сейчас дорога на участке Временный поселок - Ахульго закрыта, на месте работают экстренные службы.
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