Мощный камнепад накрыл дорогу в Дагестане.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Скала обрушилась в Унцукульском районе, на 43-м километре дороги "Буйнакск - Гимры - Чирката". За несколько минут до мощной лавины на дорожное полотно скатилось несколько крупных камней - автомобилисты пытались убрать их самостоятельно. После этого камнепад повторился вновь. Обошлось без пострадавших.

Сейчас дорога на участке Временный поселок - Ахульго закрыта, на месте работают экстренные службы.