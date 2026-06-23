Какой будет погода в Азербайджане завтра?

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако к вечеру в отдельных районах возможны дожди.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, ближе к ночи местами на полуострове осадки могут носить кратковременный интенсивный характер и сопровождаться грозами. Будет дуть умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-23°C, днем - 29-34°C. Атмосферное давление ожидается на уровне 758 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 60-65%, днем - 40-50%.

В районах Азербайджана местами прогнозируются периодические дожди. В отдельных районах осадки могут быть интенсивными, с грозами и градом. К вечеру ожидается усиление осадков. Ночью и утром в отдельных горных районах возможен туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-25°C, днем - 30-35°C. В горных районах ночью ожидается 10-15°C тепла, днем - 17-22°C, местами до 25-28°C.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az