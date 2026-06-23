Закир Гулиев назвал основную линию аграрной госпрограммы

Основную линию принятой "Государственной программы по развитию сфер производства и переработки сельскохозяйственной, рыбной и аквакультурной продукции в Азербайджанской Республике на 2026-2030 годы" составляет переход к интенсивному ведению хозяйства, создающему высокую добавленную стоимость.

Об этом заявил председатель Региональной службы мелиорации и водного хозяйства Агентства водных ресурсов Азербайджана Закир Гулиев на региональном совещании в Саатлы по Миль-Муганскому экономическому району, посвященном обсуждению "Государственной программе по развитию сфер производства и переработки сельскохозяйственной, рыбной и аквакультурной продукции в Азербайджанской Республике на 2026-2030 годы", сообщает корреспондент Trend с мероприятия, передает Day.Az.

Он отметил, что благоприятные климатические условия и плодородные почвы входящих в Миль-Муганский экономический район Бейляганского, Имишлинского, Саатлинского и Сабирабадского районов, их расположение на берегах основных водных артерий страны - рек Куры и Аразы, а также обеспеченность оросительными и коллекторно-дренажными сетями являются важными факторами, сыгравшими значительную роль в формировании этих регионов как основного хлопководческого региона республики:

"Из общих 1 миллиона 430 тысяч гектаров орошаемых земель страны 240 434 гектара (17%), а также из засеянных по республике 107 298 тысяч гектаров хлопковых полей 40 174 гектара (37%) и из 466 835 гектаров засеянных зерновых культур 61 729 гектаров (13%) расположены в Миль-Муганском экономическом районе".

По словам Закира Гулиева, в настоящее время на обслуживаемых агентством территориях в Бейлаганском районе имеется 51 356 гектаров, в Имишлинском районе - 58 714 гектаров, в Саатлинском районе - 59 124 гектара и в Сабирабадском районе - 71 240 гектаров орошаемых земель.

"Для обеспечения водоснабжения этих территорий эксплуатируются 6 704 км оросительной сети, 213 насосных станций, более 100 субартезианских скважин, 19 500 гидротехнических сооружений и других объектов. В прошлом году для обеспечения этих территорий оросительной водой из источников было забрано 2 миллиарда 26 миллионов кубометров воды, а хозяйствам подано 1 миллиард 427 миллионов кубометров воды.

На этих территориях примерно 77,5 тысячи производителей сельскохозяйственной продукции были обеспечены водой для орошения и других целей, и в настоящее время водоснабжение продолжается", - добавил он.

З.Гулиев также рассказал о проектах по повышению эффективности использования водных ресурсов в рамках деятельности комиссии, созданной распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 15 апреля 2020 года №1986.

По его словам, уже начаты работы по реконструкции канала Ашагы-Муган, что позволит улучшить водоснабжение 28 744 гектаров земель в Саатлинском (26 975 га) и Сабирабадском (1 769 га) районах.

"Кроме того, для улучшения водоснабжения в общей сложности 45 263 гектаров земель в Саатлинском (24 253 га) и Сабирабадском (21 010 га) районах, а также примерно 75 000 гектаров на территориях Имишлинского, Сатлинского и Сабирабадского районов, и около 10 000 гектаров на территории Бейлаганского района, соответственно подготовлены технико-экономические обоснования и проектно-сметная документация по реконструкции оросительного канала Сабир, канала Баш-Муган, а также каналов Кёхне-Хангызы и П-0, получены заключения экспертизы, проведены тендерные процедуры, и планируется начало строительно-монтажных работ.

Также завершены подготовительные работы по реконструкции канала Расуларх для улучшения водоснабжения почти 18 700 гектаров земель в Имишлинском и Саатлинском районах, и в следующем году планируется приступить к реализации проекта", - отметил он.