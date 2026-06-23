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В Армении оппозиция спровоцировала драку с депутатами Пашиняна - ВИДЕО

В Армении оппозиция спровоцировала драку с депутатами от партии "Гражданский договор". Как передает Day.Az, кадры опубликованы в армянском сегменте Телеграм. Ситуация накалилась после того, как члены фракции "Мать-Армения" обвинили правящую партию в "предвыборных нарушениях".