https://news.day.az/world/1843496.html В Армении оппозиция спровоцировала драку с депутатами Пашиняна - ВИДЕО В Армении оппозиция спровоцировала драку с депутатами от партии "Гражданский договор". Как передает Day.Az, кадры опубликованы в армянском сегменте Телеграм. Ситуация накалилась после того, как члены фракции "Мать-Армения" обвинили правящую партию в "предвыборных нарушениях".
В Армении оппозиция спровоцировала драку с депутатами Пашиняна - ВИДЕО
В Армении оппозиция спровоцировала драку с депутатами от партии "Гражданский договор".
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в армянском сегменте Телеграм.
Ситуация накалилась после того, как члены фракции "Мать-Армения" обвинили правящую партию в "предвыборных нарушениях".
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