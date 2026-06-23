https://news.day.az/officialchronicle/1843513.html В Шуше состоялся совместный обед Президента Ильхама Алиева и Президента Сердара Бердымухамедова - ФОТО 23 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов пообедали вместе в Шуше. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
В Шуше состоялся совместный обед Президента Ильхама Алиева и Президента Сердара Бердымухамедова - ФОТО
23 июня в Шуше состоялся совместный обед Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре