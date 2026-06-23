В Шуше состоялся совместный обед Президента Ильхама Алиева и Президента Сердара Бердымухамедова

23 июня в Шуше состоялся совместный обед Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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