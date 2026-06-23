https://news.day.az/society/1843544.html В Азербайджане ожидаются интенсивные дожди, возможен град - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 24 июня до утра 25 июня временами ожидается дождь. На отдельных территориях полуострова возможны кратковременные интенсивные осадки и гроза. Как передает Day.Az, об этом сообщила Национальная гидрометеорологическая служба.
В Азербайджане ожидаются интенсивные дожди, возможен град - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 24 июня до утра 25 июня временами ожидается дождь. На отдельных территориях полуострова возможны кратковременные интенсивные осадки и гроза.
Как передает Day.Az, об этом сообщила Национальная гидрометеорологическая служба.
В районах Азербайджана неустойчивая дождливая погода, по прогнозам, сохранится до 29 июня. Местами ожидаются интенсивные и сильные осадки, возможны грозы и град.
Ожидается повышение уровня воды в реках, на некоторых горных реках не исключены кратковременные паводки и сели.
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