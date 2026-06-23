В управлении нацразведки США ликвидируют сотни должностей

В управлении директора национальной разведки США начались массовые увольнения. Об этом сообщает CNN со ссылкой на осведомленный источник, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Увольнения в рамках "глубинного государства" начались", - заявил собеседник канала, отказавшись уточнить число сокращенных сотрудников.

По данным источников, исполняющий обязанности директора ведомства Билл Пулте, назначенный на должность Дональдом Трампом, рассматривал возможность сокращения сотен рабочих мест в Управлении директора нацразведки США (ODNI).

Ожидается, что увольнения затронут Национальный контртеррористический центр и Национальный центр контрразведки и безопасности. Всем офисам поручено предоставить списки персонала с ранжированием для проведения сокращений.

Накануне ведущие демократы из разведывательных комитетов Сената и Палаты представителей направили Пулте письмо с предупреждением о рисках масштабного сокращения штата. Законодатели выразили обеспокоенность, что массовые увольнения могут поставить под угрозу миссию организации, созданной после терактов 11 сентября.

"Учитывая ваш недостаток опыта работы в разведывательном сообществе, трудно представить, что вы уже сформировали информированное мнение о том, как сократить ODNI", - написали сенатор Марк Уорнер и член палаты представителей Джим Хаймс.

Ранее Трамп в Truth Social написал, что поручил Пулте "незамедлительно сократить штат управления, вернув сотрудников в их ведомства". CNN также сообщает, что из коридоров офиса директора нацразведки были удалены все фотографии экс-главы ведомства Тулси Габбард, сделанные ее мужем-фотографом.