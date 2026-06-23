https://news.day.az/society/1843523.html Хорошая новость для получающих соцвыплаты В Азербайджане планируется произвести выплату всех пособий, стипендий, компенсаций и адресной государственной социальной помощи 24 июня. Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в Государственном фонде социальной защиты. Ранее мы сообщали, что выплата пенсий за июнь по всей республике завершена.
Хорошая новость для получающих соцвыплаты
В Азербайджане планируется произвести выплату всех пособий, стипендий, компенсаций и адресной государственной социальной помощи 24 июня.
Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в Государственном фонде социальной защиты.
Ранее мы сообщали, что выплата пенсий за июнь по всей республике завершена.
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