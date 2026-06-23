Иран назвал предварительное условие сделки с США

Тегеран считает подписанный между Ираном и США Исламабадский меморандум о взаимопонимании предварительным условием для начала переговоров по окончательному соглашению.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на прошедшей сегодня в Тегеране пресс-конференции заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи.

"Тегеран считает Исламабадский меморандум о взаимопонимании, некоторые его статьи, в особенности статьи 1, 4, 5, 10 и 11, предварительным условием переговоров для достижения окончательного соглашения. Эти статьи очень важны. Но в то же время должно осуществляться исполнение всех положений соглашения", - сказал он.

Багаи сообщил, что вчера продолжились технические обсуждения под руководством заместителя министра иностранных дел Ирана по правовым и международным вопросам Казема Гарибабади. В настоящее время сформированы 4 рабочие группы по различным сферам, обозначенным в меморандуме о взаимопонимании, которые держат его исполнение в центре внимания.

"Сформирован высший комитет по контролю за исполнением меморандума о взаимопонимании, состоящий из представителей Ирана, США и двух стран-посредников (Катара и Пакистана). Рабочие группы также при необходимости проведут заседания в последующие дни. В меморандуме о взаимопонимании есть два определенных обязательства. Во-первых, в течение 30 дней после достижения окончательного соглашения США должны вывести свои военные силы из региона вокруг Ирана. Этот вопрос отмечен в 4-м пункте меморандума о взаимопонимании, и в ходе переговоров будут обсуждены его детали. Есть еще один вопрос, принятый американской стороной. В период переговоров США не должны увеличивать численность своих существующих военных сил в регионе. Иран внимательно следит за исполнением обоих вопросов", - сказал он.

Отметим, что из-за отсутствия конкретных результатов переговоров между США и Ираном в связи с ядерной программой, 28 февраля США и Израиль начали военно-воздушные атаки на Иран, а Иран с того же дня начал обстреливать Израиль и объекты США в регионе с помощью ракет и БПЛА. При посредничестве Пакистана 7 апреля между сторонами было достигнуто соглашение о прекращении огня.

18 июня между Ираном и США был подписан мирный меморандум. Меморандум подписали Президент Ирана Масуд Пезешкиан и Президент США Дональд Трамп. С 19 июня данный меморандум вступил в силу.

21 июня при посредничестве Пакистана и Катара состоялся первый раунд переговоров между Ираном и США.