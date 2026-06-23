Дато Кенчиашвили представит этно-шоу в Баку
28 июня во Дворце Гейдара Алиева в Баку состоится концерт грузинского певца Дато Кенчиашвили, известного как Voice of History.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении AZKONSERT.
В рамках программы зрителей ждет погружение в атмосферу древней грузинской этнической музыки, кавказского вокального искусства и живого фольклора.
На сцене вместе с артистом выступят детский ансамбль Taoba и группа Eksperiment. В рамках концерта будет представлена музыкальная программа, отражающая многовековую историю и культурное наследие Грузии.
Организаторы отмечают, что концерт объединит традиционное и современное звучание грузинской музыки, создавая насыщенное и эмоциональное сценическое действие.
Билеты доступны во всех городских кассах, а также в пунктах продаж iTicket.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре