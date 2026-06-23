Президент Ильхам Алиев и Президент Сердар Бердымухамедов ознакомились с выставкой «Гейдар Алиев и Карабах»

23 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов ознакомились с выставкой "Гейдар Алиев и Карабах" в Центре творчества, восстановленном Фондом Гейдара Алиева в Шуше.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на выставке "Гейдар Алиев и Карабах" демонстрируются фотографии, документы и видеоматериалы, отражающие заслуги Великого лидера в политическом, экономическом, социальном и культурном развитии Карабаха. Здесь также представлены фотографии, связанные с поездками Общенационального лидера в Карабах, проведенными им встречами и мероприятиями. Экспозиция выставки знакомит посетителей с периодом великого перелома, начавшимся в истории Карабаха и Восточного Зангезура с 1969 года. Посредством фото- и видеоматериалов представлены факты о масштабных реформах, проведенных во всех сферах жизни региона в сложных исторических условиях гениальным Гейдаром Алиевым, который всегда заботился о родном народе. На выставке также демонстрируется фильм "След", повествующий о жизни и политической деятельности Общенационального лидера Гейдара Алиева.