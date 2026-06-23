В Гяндже организована творческая экспедиция

В Гяндже в рамках проекта "Yaradıcı Ekspedisiya" (Творческая экспедиция) прошел креативный воркшоп, представивший общественности работы молодых художников.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Arts Council Azerbaijan.

Жители и гости Гянджи могли наблюдать за творческим процессом: увидеть, как создаются произведения искусства, пообщаться с художниками, стать свидетелями появления новых работ.

Проект посвящен раскрытию культурного и туристического богатства регионов Азербайджана через язык современного искусства. Молодые художники из Баку и Гянджи по-новому взглянули на историческое наследие, архитектуру, культурную жизнь и туристический потенциал города, интерпретируя их в современном художественном ключе.

На первом этапе участники погрузились в историю и культуру Гянджи, посетив ее знаковые места. Свои впечатления они затем воплотили в живописи, создавая новые художественные работы в сотрудничестве с местными мастерами.

В проекте приняли участие - Шабнам Мамедова, Нуртадж Аллахвердиева, Мехтаб Рамазанова, Рауль Садыгов, Дадаш Мамедов, Эльшан Ибрагимов, Нигяр Муслимова, Лейлифер Мусеибова и Оксана Кязымова.

Проект "Творческая экспедиция" реализуется Arts Council Azerbaijan и ОО "Səyahət" при поддержке Агентства государственной поддержки НПО Азербайджана.

Главная цель инициативы - продвижение туристического потенциала регионов Азербайджана, сохранение и популяризация историко-культурного наследия, а также развитие внутреннего туризма через современное искусство.