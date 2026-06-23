https://news.day.az/world/1843525.html Оман и Иран обсудили безопасность Ормузского пролива - ВИДЕО Оман и Иран подтвердили приверженность международному праву и безопасному судоходству в Ормузском проливе. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Обсуждения прошли в Маскате на встрече главы МИД Омана Бадра аль-Бусаиди с председателем парламента Ирана Мохаммадом Багером Галибафом и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.
Оман и Иран обсудили безопасность Ормузского пролива - ВИДЕО
Оман и Иран подтвердили приверженность международному праву и безопасному судоходству в Ормузском проливе.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Обсуждения прошли в Маскате на встрече главы МИД Омана Бадра аль-Бусаиди с председателем парламента Ирана Мохаммадом Багером Галибафом и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.
Стороны обсудили недавний меморандум Ирана и США, в том числе пункт, касающийся Ормузского пролива.
По данным МИД Омана, переговоры были конструктивными. Стороны подчеркнули важность соблюдения международного права, деэскалации и обеспечения безопасного прохода судов через стратегический водный путь.
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