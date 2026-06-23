Оман и Иран обсудили безопасность Ормузского пролива

Оман и Иран подтвердили приверженность международному праву и безопасному судоходству в Ормузском проливе.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Обсуждения прошли в Маскате на встрече главы МИД Омана Бадра аль-Бусаиди с председателем парламента Ирана Мохаммадом Багером Галибафом и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.

Стороны обсудили недавний меморандум Ирана и США, в том числе пункт, касающийся Ормузского пролива.

По данным МИД Омана, переговоры были конструктивными. Стороны подчеркнули важность соблюдения международного права, деэскалации и обеспечения безопасного прохода судов через стратегический водный путь.