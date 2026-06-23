Автор: Лейла Таривердиева

После принятого на днях Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) очередного решения по иску против Азербайджана, в Армении стали громче звучать призывы к правительству не отзывать иски из международных судов. Определенные круги вдохновились вердиктом по делу о событиях апреля 2016 года и считают, что Армения и дальше может успешно "загонять в угол" Азербайджан.

Напомним, что взаимные обязательства относительно отзыва исков взяты Азербайджаном и Арменией согласно тексту мирного договора, парафированного МИДами двух стран 8 августа 2025 года. Стороны обязались отозвать имеющиеся иски и не возбуждать новые.

Этот пункт будущего мирного соглашения сразу вызвал возмущение некоторых кругов в Армении. Там, руководствуясь многолетней практикой, считают, что Ереван должен продолжать давить на Баку, используя имеющиеся в руках диаспоры и лобби инструменты. Подобные инструменты азербайджанской стороне не доступны, поэтому даже если правда на стороне Азербайджана, это ничего не значит для международных судебных инстанций. Тут главное - как все подать и обставить, да и фактор симпатий, фобий, двойных стандартов и предвзятости тоже никто не отменял. Принятое несколько лет назад Международным судом странное решение против Азербайджана до сих пор с энтузиазмом используется реваншистской пропагандой, которая уверяет, что хотя Баку и не считается с вердиктами ЕСПЧ, рано или поздно эта "коллекция" выстрелит против него, запущенная в дело в нужное время в нужном месте.

В Азербайджане решение об отзыве исков тоже не встретило единогласного одобрения. Многие считают, что Армения должна ответить за все преступления и возместить нанесенный за годы оккупации материальный и моральный ущерб. По некоторым подсчетам, этот ущерб оценивается в сотни миллиардов долларов. Пусть заплатит.

То, что было сотворено Арменией за тридцать лет оккупации, не является секретом для международного сообщества. Последствия армянского контроля над территориями Азербайджана - налицо, тем не менее, картины разрушений и вандализма так и не вызвали адресной серьезной реакции. Это реалии нашего мира. Зато уже объявлено, что совершенные Арменией преступления против азербайджанского народа были совершены до того, как две страны признали юрисдикцию Международного суда ООН (1996 год), а значит, соответствующие иски не рассматриваются. Проще говоря, до присоединения к Гаагскому суду, армяне не знали, что этнические чистки, геноцид и оккупация это плохо. Поэтому за эти преступления их наказывать не будут. Можно добиться компенсации за тотальное разрушение городов и сел, но за Ходжалы Армения перед международным судом не ответит.

Баку, решив отказаться от исков, сделал очень правильный, логичный и дальновидный шаг. Это не уступка, это забота о будущем. Стабильность и прочный мир для будущих поколений стоят гораздо больше, чем те 500 миллиардов, что Армения должна Азербайджану. Потраченные на судебные тяжбы время и средства лучше использовать на интеграционные проекты и мирное развитие.

Надо сказать, что в руководстве Армении понимают ситуацию куда лучше, чем в кругах так называемых правоведов и азербадйжановедов, требующих после решения ЕСПЧ не отказываться от исков. Официальный Ереван осознает, что если армянская сторона продолжит в том же духе, Азербайджан вступит в войну исков всерьез, чего до сих пор не делал. Как бы не была богата диаспора и влиятельно лобби, если Баку ставит цель, он ее обычно добивается. Это общеизвестно. Понимают в Ереване и то, что у Армении очень мало времени, и растрачивать его на войну исков равносильно самоубийству. Имея за спиной такой шлейф преступлений против человечности, армянской стороне не стоит будить лиха. Ереван тоже выбрал будущее, и это правильная позиция.

А в это время Европейский суд по правам человека помогает возвращать в оборот ликвидированное три года назад самопровозглашенное образование и своими действиями пытается придать канувшему в Лету сепаратистскому режиму некую правовую силу.

Накануне глава бакинского офиса Совета Европы Петер Зих был вызван в МИД Азербайджана, где ему выразили решительный протест. В ведомстве указали на недопустимость употребления несуществующих названий и терминов и на попытку ЕСПЧ легитимировать преступное сепаратистское образование на международно признанных территориях Азербайджана.

"Я бы не советовал соседям ориентироваться на последнюю победу в ЕСПЧ. Если Азербайджан наймет лучших адвокатов и возьмется за дело всерьез, это будет дорого стоить самой Армении. Учитывая то, что было сотворено в годы оккупации, компенсировать там есть что, и это будет тяжба, которая будет тянуться многие годы", - сказал в беседе с Day.Az политолог, профессор Университета регионоведения Хангук (Сеул) Ровшан Ибрагимов.

Отказаться от исков - это была добрая воля Азербайджана, подчеркнул политолог. Баку предложил отказаться от исков, чтобы начать отношения между двумя странами с чистого листа. Если эта договоренность будет сорвана, Армении придется компенсировать весь тот ущерб, который она нанесла Азербайджану в годы оккупации.

"На мой взгляд, несмотря на взятые взаимные обязательства, Баку надо быть в готовности ко всему. В последние 4-5 лет внешняя политика Азербайджана сталкивается с определенными юридическими аспектами, и в этой связи необходимо развивать формат правовых действий на международной арене. Необходимо привлекать высококвалифицированных специалистов по международному праву, возбуждать иски в тех странах, где осуществляется диффамация по отношению к Азербайджану. Можно просто подавать в суд на нечистоплотных лиц или органы этих стран. Думаю, если они раза два проиграют судебные тяжбы, в третий раз не станут действовать против Азербайджана подобным грязным образом", - сказал Ибрагимов.

По словам политолога, последнее решение Евросуда выявило нелицеприятный факт. В ЕСПЧ обсуждалось, кто контролировал территории в момент рассматриваемых событий - Азербайджан или так называемая "н̶к̶р̶". Ровшан Ибрагимов напомнил, что раннее тот же ЕСПЧ по делу Чирагов и другие против Армении (2015 год) принимал решение, указывающее на фактический контроль Армении над территорией, а не какой-то самопровозглашенной "н̶к̶р̶". В нынешнем же деле присутствуют "прокурор", "омбудсмен" сепаратистского режима.

"Ранее ЕСПЧ таким не страдал. Помню дело "Лоизиду против Турции (1989 год), связанное с ситуацией на Кипре и требованиями компенсации. Евросуд тогда установил ответственность Турции за нарушения прав человека, совершенные за пределами ее национальной территории, на землях, находящихся под ее военным контролем. Или же возьмем дело "Никарагуа против США" (1984-1986 годы). Тогда Международный суд ООН признал Соединенные Штаты виновными в нарушении международного права за военную и полувоенную поддержку повстанцев "контрас" и минирование никарагуанских портов.

В последнем решении по делу против Азербайджана ЕСПЧ фактически заново переписала систему международных отношений и права касательно суверенитета и ответственности признанных государств, что противоречит Уставу ООН. Считаю, что это нельзя оставлять на самотек. Нужно собрать команду высококвалифицированных юристов-международников и добиться очистки дела от всех этих "н̶к̶р̶". Если это сделать, решение Евросуда потеряет смысл. Потому что ни у какого "прокурора" или "омбудсмена" непризнанного образования нет права проводить расследования. Эти "расследования" нелегальны и ЕСПЧ не может на них основываться", - сказал профессор Сеульского университета, добавив, что в ЕСПЧ в настоящее время находятся более 20 схожих дел, и надо постараться не допустить превращения нынешнего вердикта в прецедент.

В заключение напомним, что статья XV "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения" гласит: стороны в течение одного месяца с даты вступления в силу настоящего Соглашения отзовут, прекратят или иным образом урегулируют все иски, жалобы, протесты, возражения, разбирательства и споры между ними, возникшие до подписания настоящего Соглашения, во всех юридических инстанциях, и не будут инициировать новые.

Если это обязательство будет нарушено армянской стороной, то, как предсказывают специалисты по международному праву, Армению ничего хорошего не ожидает. Даже если какие-то армянские иски будут удовлетворены, суммы будут мизерными по сравнению с многомиллиардными исками Азербайджана против Армении.

Казалось бы, элементарно, но...