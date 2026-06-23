https://news.day.az/officialchronicle/1843511.html Президент Ильхам Алиев подарил Президенту Сердару Бердымухамедову карабахского скакуна - ФОТО 23 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов посетили Джыдыр дюзю в Шуше. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подарил Президенту Туркменистана карабахского коня по кличке "Мерд". Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев подарил Президенту Сердару Бердымухамедову карабахского скакуна - ФОТО
23 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов посетили Джыдыр дюзю в Шуше.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подарил здесь главе государства Туркменистана карабахского скакуна по кличке "Мярд".
Новость обновляется
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