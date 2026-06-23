Президент Ильхам Алиев подарил Президенту Сердару Бердымухамедову карабахского скакуна

23 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов посетили Джыдыр дюзю в Шуше.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подарил здесь главе государства Туркменистана карабахского скакуна по кличке "Мярд".

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