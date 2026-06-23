"Кяпаз" выбрал нового главного тренера

ФК "Кяпаз" достиг соглашения с Азером Мамедовым о его назначении на должность главного тренера команды.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу клуба, контракт с 50-летним специалистом будет рассчитан до конца следующего сезона.

Для Мамедова это не первый опыт работы в гянджинском клубе - ранее он уже возглавлял "Кяпаз" в 2023 году.

Напомним, предыдущим главным тренером команды был Азер Багиров, руководивший коллективом с октября 2025 года.