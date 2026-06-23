https://news.day.az/sport/1843520.html "Кяпаз" выбрал нового главного тренера ФК "Кяпаз" достиг соглашения с Азером Мамедовым о его назначении на должность главного тренера команды. Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу клуба, контракт с 50-летним специалистом будет рассчитан до конца следующего сезона.
"Кяпаз" выбрал нового главного тренера
ФК "Кяпаз" достиг соглашения с Азером Мамедовым о его назначении на должность главного тренера команды.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу клуба, контракт с 50-летним специалистом будет рассчитан до конца следующего сезона.
Для Мамедова это не первый опыт работы в гянджинском клубе - ранее он уже возглавлял "Кяпаз" в 2023 году.
Напомним, предыдущим главным тренером команды был Азер Багиров, руководивший коллективом с октября 2025 года.
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