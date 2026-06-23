Израиль хочет меньше зависеть от оружия США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна должна освободиться от зависимости от США в сфере вооружений и развивать собственные оборонные мощности.

Как передает Day.Az, выступая перед офицерами резерва в Гуш-Эционе, он подчеркнул, что высоко ценит поддержку, которую Израиль получал от американских союзников.

"Но сегодня я говорю: нам нужна собственная независимая система производства оружия. Мы должны производить собственные вооружения", - заявил Нетаньяху.

По его словам, Израиль сейчас противостоит Ирану и его союзникам, и дальнейшее положение страны будет зависеть от ее собственной силы.

Нетаньяху добавил, что Израилю необходимо "освободиться от зависимости", наращивать мощь, внедрять больше технологий и готовить новые поколения командиров.