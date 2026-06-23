Галибаф рассказал о переговорах в Швейцарии

Глава иранской делегации на переговорах с США Мохаммад Багер Галибаф рассказал о прошедшей в Швейцарии встрече с американской делегацией.

Как передает Day.Az, по его словам, в разгар обсуждений он узнал, что президент США Дональд Трамп выступил с угрозами в адрес президента Ирана, переговорной команды и допустил возможность атак на иранскую территорию.

"Я сказал Вэнсу: "Мы здесь ведём переговоры, и согласно подписанному соглашению, первый пункт гласит, что не должно быть угроз или принуждения. Однако сегодня ваш президент выступил с угрозами. Поймите, что мы никогда не ведём переговоры под угрозами или давлением"", - заявил он.

После этого иранская сторона завершила переговоры, покинула встречу и больше не вернулась за стол прямых переговоров.

По словам Галибафа, американская сторона пыталась добиться ещё одной встречи через посредников, однако Тегеран отказался от прямого контакта.

"Затем к нам пришли катарские и пакистанские посредники, и мы сказали им, что будем говорить с ними, но не напрямую с американской стороной", - отметил Галибаф.

Он добавил, что результатом этих обсуждений и 80-минутных переговоров стало заявление, которое позднее было опубликовано пакистанской и катарской сторонами.