Acer и Asus урегулировали патентный конфликт с Nokia

Acer и Asus начали продавать ноутбуки и компьютеры в Германии после завершения одного из этапов патентного конфликта с Nokia. Ограничения были связаны с использованием технологии видеокодирования HEVC (H.265), права на которую принадлежат финской компании, сообщает Videocardz, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Судебное разбирательство началось в начале 2026 года. В январе суд Мюнхена поддержал позицию Nokia и постановил запретить Acer продажу, импорт и распространение устройств с поддержкой HEVC на территории Германии без соответствующих лицензионных соглашений. Позднее аналогичные меры были применены и в отношении Asus.

После нескольких месяцев ограничений Acer объявила о восстановлении поставок своей продукции. Компания намерена предлагать на немецком рынке как устройства с предустановленной поддержкой кодека H.265, так и версии без данной функции. В последнем случае пользователи смогут самостоятельно добавить необходимое ПО для воспроизведения соответствующего контента.

Asus, в свою очередь, решила урегулировать спор через арбитраж. Производитель сообщил о достижении соглашения с Nokia, предусматривающего приостановку или прекращение текущих судебных процессов между сторонами, включая разбирательства в Германии.

На фоне судебных ограничений двум производителям пришлось временно сократить прямые продажи ряда устройств. В частности, Asus приостанавливала работу собственного интернет-магазина в Германии. При этом продукция, уже находившаяся у розничных продавцов и дистрибьюторов, оставалась доступной для покупателей.