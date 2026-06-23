Азербайджан нарастил поставки в США

В январе-мае текущего года объем торговых операций между Азербайджаном и Соединенными Штатами Америки составил 384,531 миллиона долларов США.

Как передает Day.Az, согласно информации Государственного таможенного комитета, этот показатель на 166,2 миллиона долларов США, или на 30,2%, ниже по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

В отчетный период товарооборот с США составил 1,85% от общего внешнеторгового оборота Азербайджана.

В январе-мае текущего года из Азербайджана в США было экспортировано продукции на сумму 43 миллиона долларов США. Это на 11,8 миллиона долларов США, или примерно на 37,9%, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчётный период Азербайджан осуществил импорт из США на сумму 341,5 миллиона долларов США, что на 178 миллионов долларов США, или на 34,3%, меньше по сравнению с январем-маем 2025 года.

В целом за январь-май текущего года внешнеторговый оборот Азербайджана со всеми зарубежными странами составил 20 миллиардов 788 миллионов долларов США. Это на 178 миллионов долларов США, или на 0,8%, ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года.

За указанный период на экспорт пришлось 13 миллиардов 970 миллионов долларов США, на импорт - 6 миллиардов 818 миллионов долларов США. Таким образом, за год экспорт вырос на 2,969 миллиарда долларов США (на 27%), а импорт сократился на 3,147 миллиарда долларов США (на 31,6%).

В результате положительное сальдо внешней торговли составило 7 миллиардов 152 миллиона долларов США, что в годовом сопоставлении на 6,116 миллиарда долларов США, или в 6,9 раза, больше.

В целом экономические отношения между Азербайджаном и США развиваются в позитивном ключе. Примером тому служат взаимные визиты и подписание соответствующих соглашений. Так, 2 июня в рамках Бакинской энергетической недели при совместной организации Министерства экономики Азербайджанской Республики и Государственного департамента США состоялось первое заседание Азербайджано-американского экономического диалога в соответствии с Хартией о стратегическом партнерстве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Соединенных Штатов Америки.

В мероприятии под сопредседательством министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова и помощника государственного секретаря США по экономическим, энергетическим и деловым вопросам Кейлеба Орра приняли участие представители государственных органов обеих стран, международных финансовых институтов и частного сектора.

М.Джаббаров, отметив динамичное развитие азербайджано-американских отношений, заявил: "Хартия о стратегическом партнёрстве играет важную роль в укреплении нашего экономического сотрудничества. Существуют значительные перспективы для расширения торговых связей через Маршрут Трампа для международного мира и процветания (TRIPP) и Средний коридор, укрепления энергетической безопасности, развития цепочек поставок критически важных минералов, а также изучения новых инвестиционных возможностей в сферах транспорта, логистики и цифровой инфраструктуры. Конструктивный диалог по определению совместных проектов, дальнейшему укреплению деловых контактов и реализации взаимовыгодных инициатив будет способствовать двустороннему сотрудничеству".

Помощник госсекретаря США Кейлеб Орр, подчеркнув приверженность расширению двусторонних возможностей в сферах бизнеса, торговли и экономических инвестиций между Азербайджанской Республикой и Соединенными Штатами, отметил: "Это направление является одним из основных приоритетов Хартии о стратегическом партнёрстве, подписанной вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в феврале этого года в Баку. Результаты проектов и инициатив, которые будут обсуждаться в рамках Диалога, а также имеющиеся возможности для дальнейшего укрепления двусторонних экономических отношений придадут импульс развитию экономического сотрудничества между Азербайджаном и США".

В рамках первого Экономического диалога состоялись панельные сессии, посвященные региональным связям, торговле и транзиту, энергетической безопасности, инвестициям, искусственному интеллекту и цифровой инфраструктуре. На первой сессии обсуждались TRIPP, Срединный коридор, расширение региональных логистических возможностей, благоприятный бизнес-климат Азербайджана для инвесторов, а также новые возможности для американских компаний, создаваемые растущими связями страны с Европой и Центральной Азией.

На сессии по энергетической безопасности были рассмотрены перспективы развития Южного газового коридора, электрических соединений и сотрудничества в области наращивания производства энергии. Обсуждались вопросы диверсификации цепочек поставок, расширения цепочек поставок критических минералов и партнерства в других сферах.

На панели по экономическим инвестициям обсуждались вопросы продвижения двусторонних инвестиций в экономические проекты, служащие взаимному благосостоянию народов, включая транспорт и логистику, энергетику и цифровые технологии. В центре внимания были также возможности стимулирования американских инвестиций в различных направлениях, в том числе в Алятской свободной экономической зоне, которая предлагает инвесторам поощрительные механизмы, преференции и благоприятный правовой режим.

В ходе дискуссий по искусственному интеллекту и цифровой инфраструктуре была представлена информация о высокотехнологичных решениях США. Рассматривались сотрудничество в области центров обработки данных, внедрения технологий искусственного интеллекта, развитие регуляторных рамок и будущее партнёрство в этой сфере. Стороны подчеркнули важность расширения экономического сотрудничества, стимулирования взаимных инвестиций и поддержки инновационных проектов.

В рамках мероприятия также состоялась встреча с деловыми кругами, где была отмечена важность развития сотрудничества между частным сектором и установления новых партнёрских отношений.

По итогам мероприятия было объявлено, что в этом году Баку примет Всемирную неделю искусственного интеллекта США. При участии министра экономики Микаила Джаббарова и помощника госсекретаря США Кейлеба Орра был подписан ряд документов по созданию цифровой инфраструктуры в Азербайджане, трансферу технологий и внедрению эффективных промышленных решений, а также Протокол Диалога.

На фоне расширения экономического сотрудничества с США формируются также новые инвестиционные и технологические направления.

В ответ на запрос Trend Управление международной торговли (ITA) Министерства торговли США сообщило, что Вашингтон видит значительный потенциал для расширения сотрудничества с Азербайджаном в сферах критически важных минералов, цифровой трансформации, логистики и мультимодальных связей.

"Соединенные Штаты видят большие возможности для значительного расширения коммерческого сотрудничества с Азербайджаном по направлениям, определенным в Хартии о стратегическом партнёрстве. Особенно ключевыми перспективными областями сотрудничества являются облачная инфраструктура, кибербезопасность, решения для электронного правительства, а также развитие мультимодальной логистики и Транскаспийского международного транспортного маршрута", - заявили в ITA.

Ведомство отметило, что в Свободной экономической зоне "Алят" также имеются значительные возможности для американских компаний в сфере передового производства, переработки критических минералов и высоких технологий.

По оценке ITA, состоявшийся в начале июня в рамках Бакинской энергетической недели первый Азербайджано-американский экономический диалог стал важным этапом практической реализации Хартии о стратегическом партнерстве.

"Этот диалог служит тому, чтобы продемонстрированная на высоком уровне политическая воля трансформировалась в конкретные торговые и инвестиционные результаты. Азербайджан имеет стратегическое значение для американских компаний как энергетический центр, транспортно-логистический узел и все более привлекательное направление для технологических инвестиций", - сообщили Trend в ITA.