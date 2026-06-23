Пять человек стали жертвами аварий с мотоциклами и мопедами в Баку

За первые пять месяцев текущего года на территории столицы было зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклов и мопедов, повлекших гибель или травмирование людей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Управление Государственной дорожной полиции города Баку, в результате этих аварий погибли пять человек, еще один получил травмы.

Несмотря на снижение статистических показателей, в целях предотвращения подобных происшествий правоохранительные органы продолжают на постоянной основе проводить профилактические и контрольные мероприятия.

В частности, с начала июня по сегодняшний день были выявлены 79 мотоциклов и мопедов без водительских удостоверений и государственных регистрационных знаков, а также транспортные средства, конструкция которых была изменена или оснащена оборудованием с нарушением установленных норм. Все они помещены на охраняемые стоянки, а в отношении водителей приняты предусмотренные законом меры.