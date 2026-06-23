Президент Ильхам Алиев и Президент Сердар Бердымухамедов посетили дом-музей Бюльбюля в Шуше

23 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов посетили дом-музей Бюльбюля в Шуше.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, депутат Милли Меджлиса Полад Бюльбюльоглу проинформировал высокого гостя о доме-музее Бюльбюля. Он сообщил, что этот дом, в котором родился и провел детские годы его отец, по указанию Великого лидера, решением Исполнительного комитета Шушинского городского Совета народных депутатов от 1982 года был превращен в дом-музей. В 1982-1983 годах здание отремонтировали, в нем была создана музейная экспозиция, а перед ним построено административное здание. Восстановление дома-музея, который в период оккупации подвергся армянскому вандализму и приостановил деятельность, как и других наших историко-культурных памятников, началось после освобождения города Шуша от захватчиков. Во дворе был установлен новый бюст Бюльбюля. А бюст, подвергшийся вандализму в период оккупации города Шуша, также хранится здесь как наглядное свидетельство преступлений, совершенных армянскими оккупантами против нашего культурного наследия.

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