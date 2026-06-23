Председатель Совета Шуры Катара прибыл с визитом в Азербайджан

Председатель Совета Шуры Государства Катар Хасан бин Абдулла аль-Ганим прибыл с рабочим визитом в Азербайджан.

Об этом Day.Az сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

В рамках визита председатель Совета Шуры примет участие в 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС), которая пройдет в Баку.