https://news.day.az/politics/1843519.html Председатель Совета Шуры Катара прибыл с визитом в Азербайджан - ФОТО Председатель Совета Шуры Государства Катар Хасан бин Абдулла аль-Ганим прибыл с рабочим визитом в Азербайджан. Об этом Day.Az сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.
Председатель Совета Шуры Катара прибыл с визитом в Азербайджан - ФОТО
Председатель Совета Шуры Государства Катар Хасан бин Абдулла аль-Ганим прибыл с рабочим визитом в Азербайджан.
Об этом Day.Az сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.
В рамках визита председатель Совета Шуры примет участие в 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС), которая пройдет в Баку.
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