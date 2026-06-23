В Баку подешевели картофель и лук

В поселке Бинагади в Баку, недалеко от мечети, организована продажа картофеля и лука по сниженным ценам.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, по словам продавцов, один килограмм картофеля предлагается всего за 28 гяпиков. Мешок картофеля весом 40 килограммов стоит 12 манатов.

На торговой точке, вызвавшей интерес у покупателей, по доступной цене также продается лук.

Отметим, что накануне цены на яйца также снизились на 1-3 гяпика.