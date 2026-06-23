Секрет нашей победы в командном духе

В рамках командного чемпионата мира по рапиду и блицу в Гонконге азербайджанский гроссмейстер Айдын Сулейманлы одержал впечатляющую победу над 16-м чемпионом мира по шахматам, лидером мирового рейтинга Магнусом Карлсеном.

В итоге азербайджанская команда "Одлар Юрду" со счетом 3,5:2,5 обыграла WR Chess - одного из главных фаворитов турнира, команду, за которую выступает Магнус Карлсен.

Как передает Day.Az, Trend встретил в аэропорту по возвращении на родину азербайджанского шахматиста Айдына Сулейманлы, одержавшего победу над лидером мирового рейтинга Магнусом Карлсеном, и команду "Одлар Юрду", чтобы узнать их впечатления об этом успехе.

В тот самый момент я понял, что одержу победу

Айдын Сулейманлы, одержавший победу над выдающимся представителем мировых шахмат Магнусом Карлсеном, отметил, что Карлсен считается одним из лучших шахматистов, и победа над ним в таком важном матче - это хороший результат:

"Это было командное соревнование, и во время нашей партии счет был 2,5 - 2,5. В тот момент я понимал, что если одержу победу, это может стать очень важным, незабываемым моментом, поскольку именно мой результат принесёт победу команде. Это придало мне дополнительную мотивацию. В итоге мы выиграли у команды "WR Chess" со счетом 3,5 - 2,5".

Отвечая на вопрос о том, проводил ли он специальную подготовку к партии против Карлсена и пытался ли использовать какие-либо слабые или уязвимые стороны соперника, шахматист ответил отрицательно. По его словам, у Карлсена нет слабых сторон.

Хотел пойти на риск и осложнить позицию, но не вышло

"Ближе к концу я уже чувствовал, что могу победить, хотя еще в середине партии понимал, что у меня хорошая позиция. Почувствовал, что Карлсен сделал неверные ходы. По всей вероятности, он хотел пойти на риск и осложнить позицию - в таком случае его шансы на победу могли бы возрасти. Но не получилось. Это командный турнир. Ты можешь выбирать, играть тебе или нет. Если бы он не относился к этому серьезно, то не вышел бы на игру", - сказал А. Сулейманлы.

Молодой шахматист отметил, что эту победу можно назвать не столько самым большим, сколько самым незабываемым успехом в его карьере. Причину того, что в последние годы на мировой шахматной арене молодые гроссмейстеры стали увереннее выступать против лидеров, он связал с онлайн-шахматами:

"Раньше молодежь не так часто пересекалась с сильными шахматистами. А когда пересекалась, то из-за нехватки практики возникало волнение. Сейчас же в онлайн-шахматах можно сыграть с сильным шахматистом в любое время. Это уже стало обычным делом. В таких условиях нарабатывается опыт и достигаются более высокие результаты".

Секрет победы в командном духе

По мнению А. Сулейманлы, секрет победы над такой звездной командой, как "WR Chess", в составе которой выступали Карлсен, Каруана, Уэсли Со и Максим Вашье-Лаграв, кроется в командном духе:

"Наши соперники - сильнейшие шахматисты мира. Но единственной причиной, собравшей их вместе, было финансовое вознаграждение. Мы же как команда очень близки друг с другом, мы друзья, и наш командный дух на высоте. Думаю, мы победили именно за счет этого".

А. Сулейманлы подчеркнул, что после победы они получили невероятно позитивный отклик от мирового шахматного сообщества, коллег и болельщиков. Он отметил, что не ожидал столь бурной реакции:

"Я не думал, что этим будут так много делиться. Эту новость, этот успех растиражировали все. Выражаю благодарность всем любителям шахмат и тем, кто меня поддерживает".

Как шахматист, представляющий новое поколение азербайджанской шахматной школы, А. Сулейманлы отметил, что эта победа направляет молодежи страны и будущим шахматистам четкий месседж: показывая хорошую игру и веря в себя, можно победить даже лучшего шахматиста мира, и в этом нет ничего невозможного.

Капитан команды, известный шахматист Рауф Мамедов также поделился своими впечатлениями о победе.

Он оценил победу Айдына Сулейманлы над Магнусом Карлсеном как "фантастическую" для азербайджанских шахмат.

Главным фактором, обеспечившим победу, были дружба и командный дух

"Команда Карлсена - это команда номер один в мире. Как известно, Карлсен уже более 15 лет является шахматистом номер один в мире. Эта победа чрезвычайно важна для нас. В этом матче я сам не выступал, чтобы ребята сыграли с мировой элитой. Для них это послужило мотивацией, и мы добились невероятного результата".

Р. Мамедов также отметил, что главным фактором, обеспечившим победу, стали дружба и командный дух:

"В последнее время Айдын выступает все увереннее. Это играет огромную роль и в спорте, и в шахматах. Думаю, эта победа укрепит его уверенность в плане будущей карьеры. Победа над таким элитным шахматистом должна сыграть свою роль в его карьере. Новая цель, которая стоит перед ним, - это Шахматная олимпиада, которая пройдет в этом году в Узбекистане, в Самарканде".

По словам Р. Мамедова, для воспитания в стране новых шахматистов мирового уровня должны быть решены финансовые вопросы. "Привлекают внимание шахматисты Узбекистана, Индии, а в последнее время и новое поколение шахматистов в Казахстане. Считаю, что азербайджанские шахматы должны вернуться к своему прежнему состоянию. Верю, что после этой победы наши шахматисты станут еще увереннее, и, как я уже сказал, главная цель перед нами - Олимпиада".

Член команды, молодой шахматист Вугар Манафов также отметил, что игра против команды "WR Chess" - это огромный опыт. Он подчеркнул, что в команде соперника выступают такие всемирно известные игроки, входящие в первую двадцатку, как Карлсен, Каруана и Уэсли Со:

"Играть против этой команды было очень трудно. Но мы не просто сыграли, а даже одержали победу, и гордимся этим. Перед каждой игрой мы как команда собирались, подбадривали друг друга. Мы считали, что победить можно любого. Просто поверили в себя и добились такой победы. Прежде всего, мы должны сохранять командный дух и вести над собой серьезную, интенсивную работу".

В. Манафов также дал совет юным шахматистам. "Я занимаюсь шахматами с пяти лет. Детям, которые интересуются шахматами и только начинают ими заниматься, я хотел бы сказать: ничего не бойтесь, верьте в себя, просто играйте и получайте удовольствие от шахмат", - сказал он.