Представитель "Turkish Airlines" высказался о важности проекта в Азербайджане

Сотрудничество между "Turkish Airlines" и "PASHA Bank" по продукту "Miles&Smiles" имеет стратегическое значение для обеих сторон.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил старший вице-президент "Turkish Airlines" по маркетингу Омер Фарук Сонмез на церемонии подписания меморандума по продукту "Miles&Smiles" между "PASHA Bank" и "Turkish Airlines".

По его словам, основа сотрудничества между сторонами была заложена в 2019 году, и оно успешно продолжается по сей день.

"Этот проект является результатом общего видения одного из ведущих банков Азербайджана - "PASHA Bank" и одной из крупнейших авиакомпаний мира - "Turkish Airlines". Наша цель - предоставить дополнительные преимущества нашим клиентам в Азербайджане и в разных странах мира", - заявил старший вице-президент.

Он отметил, что рост интереса к путешествиям в глобальном масштабе еще больше повышает значимость программы. "Мир стремительно глобализируется, люди стали больше путешествовать и открывать для себя новые направления. "Turkish Airlines" также с каждым днем выполняет полеты во все большее количество мест. С этой точки зрения представление совместного карточного продукта на азербайджанском рынке имеет для нас огромное значение", - подчеркнул Омер Фарук Сонмез.

По его словам, в настоящее время программа "Miles&Smiles" насчитывает более 25 миллионов участников по всему миру. "Turkish Airlines" работает более чем в 130 странах, и со своим флотом, состоящим из более чем 540 самолетов, является одним из крупнейших международных авиаперевозчиков. Мы стремимся каждый день совершать полеты по еще большему количеству направлений, обслуживать больше пассажиров и повышать качество нашего сервиса", - отметил Омер Фарук Сонмез.

Старший вице-президент добавил, что компания работает над повышением уровня сервиса по всем направлениям - от полетов до залов ожидания в аэропортах, от расширения партнерской сети до создания новых возможностей. "В настоящее время вместе с более чем 260 партнерами по всему миру мы работаем над тем, чтобы предоставить лучший опыт нашим более чем 25 миллионам участников. Мы верим, что благодаря отзывам наших клиентов и поддержке партнеров в будущем добьемся еще больших успехов", - сказал он.

В завершение он поблагодарил сотрудников "PASHA Bank" и "Turkish Airlines", внесших вклад в подготовку меморандума, и выразил уверенность, что партнерство будет успешно продолжаться и в будущем.