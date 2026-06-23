«PAŞA Bank» продлил срок эксклюзивного сотрудничества с «Turkish Airlines»

"PAŞA Bank" подписал новый контракт с целью продления своего эксклюзивного сотрудничества с одной из крупнейших авиакомпаний мира - "Turkish Airlines".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в 2019 году Банк впервые в стране предоставил в распоряжение клиентов карты "Miles&Smiles" в кобрендинговом формате с "Turkish Airlines". Продукт был выведен на рынок для увеличения объемов безналичных расчетов и использования услуг электронных платежей в стране.

Владельцы карт зарабатывают мили при совершении внутренних и международных платежей. Кроме того, можно накапливать дополнительные мили благодаря платежам, совершенным в партнерской сети.

К основным преимуществам карт относятся:

новым клиентам предоставляются "приветственные" мили;

начисляются ежемесячные мили на основе остатка средств на балансе карты;

возможность зарабатывать двойные мили в день рождения, а также за день до и день после него;

использование услуг чат-бот-консьержа;

легкое отслеживание накопленных миль через мобильное приложение "PAŞA Bank";

удобная конвертация миль в авиабилеты через мобильное приложение "THY";

возможность бесплатного доступа в бизнес-залы "Lounge Key";

возможность заработать дополнительные мили более чем в 1000 точек продаж партнеров;

возможность воспользоваться услугой "Fast track";

туристическое страхование;

возможность приобрести билет в любое время и использовать мили в течение 3 лет;

бесплатная услуга трансфера из аэропорта и т.д.

Карты представлены в категориях "Miles&Smiles PAŞA Bank" Platinum, Black, Signature, Elite и Infinite. Они предлагают клиентам различные уровни привилегий для путешествий, возможности заработка миль и премиальные банковские услуги в соответствии с их образом жизни и потребностями.

Для получения более подробной информации можно перейти по ссылке.